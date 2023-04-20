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Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tırın çarpması sonucu yaralandı

20.04.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tır çarptı.

G.Ö, yönetimindeki 20 NT 707 plakalı tır, Dinar ilçesi Yeni Denizli Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman T'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman T, ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü G.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Güvelik kamerasına yansıyan görüntüde, tırın çarptığı Süleyman T'nin ayakkabılarının ikisinin de çıktığı ve metrelerce ileriye savrularak bir süre sürüklendiği görülüyor.

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Tır kaza yaya

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