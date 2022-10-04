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Afyonkarahisar'da yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

04.10.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

Isparta'dan Denizli'ye seyir halindeki 73710 numaralı yük treni, Gökçeli köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte Y.E.Y'nin kullandığı 03 AAN 538 plakalı traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan Y.E.Y, buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dinar Afyonkarahisar traktör

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