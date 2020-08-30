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Afyonkarahisar’da Zafer Bayramı kutlamaları

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kocatepe Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.Törene Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve protokol üyeleri katıldı.

Afyonkarahisar’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kocatepe Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Törene Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve protokol üyeleri katıldı. Törende ilk olarak Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Garnizon komutanlığı adına Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak Tük bayrağı göndere çekildi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:18
Öğle
13:03
İkindi
16:43
Akşam
19:39
Yatsı
21:00

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Kanlıca Eczanesi
Merkez
Özkara Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Erler Eczanesi
Dinar
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