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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.08.2020 22:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bedirhan A. idaresindeki 55 EE 906 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 58'inci kilometresi Sandıklı Meslek Yüksek Okulu yakınlarında, Rafet Ç. yönetimindeki 03 LB 289 plakalı römorku odun yüklü traktörü solladığı sırada ön tekerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Bedirhan A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak İbrahim Ö'nün kullandığı 03 ABE 211 plakalı traktöre çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Zincirleme kazada, otomobil sürücüsü Bedirhan A, beraberindeki Gökhan A. ve traktör sürücüleri Rafet Ç. ile İbrahim Ö. yaralandı.

Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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