Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

Görüntülerde, kamyonetin tırın kenarına çarpması, ardından diğer tırın kamyonete çarparak sürüklemesi yer alıyor.

OLAY

Ç.Y. (82) idaresindeki 03 HL 640 plakalı kamyonet, Emirdağ ilçesi istikametinden Suvermez köyü istikametine giderken H.İ.Y (47) yönetimindeki 42 ZR 480 plakalı tıra çarptı. Ardından 03 HL 640 plakalı kamyonete, M.G (46) yönetimindeki 42 AAE 352 plakalı tır çarpmış, kazada ağır yaralanan Ç.Y ve aynı araçta bulunan B.Y (25), kaldırıldıkları Emirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

