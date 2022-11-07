YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

07.11.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın önce traktöre ardından otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İ.O. yönetimindeki 46 D 1776 plakalı hafif ticari araç, Çobanlar istikametine seyir halindeyken, ana yola kontrolsüz çıkan A.C. idaresindeki 03 ED 267 plakalı traktörün yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Çobanlar'dan Bolvadin ilçesine seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 35 BZY 18 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden İ.O. ve yanındaki H.O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler A.C. ve M.T. ile araçlardaki A.N.U, H.U. ve M.S.T. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı
Kırsaldaki öğrenciler için çok amaçlı salon yapıldıKırsaldaki öğrenciler için çok amaçlı salon yapıldı
Hamilelikleri gibi doğumları da sancılı olan ikizlerden birisi 60 km uzaklıkta dünyaya geldiHamilelikleri gibi doğumları da sancılı olan ikizlerden birisi 60 km uzaklıkta dünyaya geldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Otomobil

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:18
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

''Bir ekmekten hafifti'' Hayatta kalmayı başardı ama...

''Bir ekmekten hafifti'' Hayatta kalmayı başardı ama...

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.