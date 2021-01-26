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Afyonkarahisar’daki araç sayısı 2020 Aralık itibari ile 230 bin 313 oldu

26.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Afyonkarahisar’daki araç sayısı 2020 Aralık itibari ile 230 bin 313 oldu.TÜİK verilerine göre kentteki 230 bin 313 araç sayısında 90 bin 642 ile en fazla otomobil ilk sırada gelirken onu 41 bin 838 motosiklet, 39 bin 347 kamyonet, 9 bin 843 kamyon, 4 bin 972 ile minibüs, bin 539 ile otobüs ve 648 özel amaçlı araç takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Afyonkarahisar’daki araç sayısı 2020 Aralık itibari ile 230 bin 313 oldu.
TÜİK verilerine göre kentteki 230 bin 313 araç sayısında 90 bin 642 ile en fazla otomobil ilk sırada gelirken onu 41 bin 838 motosiklet, 39 bin 347 kamyonet, 9 bin 843 kamyon, 4 bin 972 ile minibüs, bin 539 ile otobüs ve 648 özel amaçlı araç takip etti. Aralık ayında kentte ayrıca 4 bin 636 aracın devrinin de yapıldığı belirtildi. Devri yapılan araçlar arasında ise 2 bin 450 ile otomobil ilk sırada gelirken, onu bin 10 adet devri yapılan kamyonet cinsi araçlar takip etti.

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