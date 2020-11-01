YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü

Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.11.2020 16:00 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada, baba ile oğlu hayatını kaybetti, babanın diğer oğlu yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dombayova köyünde arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Asım Y. üzerindeki silahla Rafet (59) ve oğulları Tayfun (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Tahsin Tuncer ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tahsin Tuncer, buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta'ya sevk edildi.

Rafet ile Tayfun Tuncer'in cesetleri, otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olayın ardından köyden kaçan Asım Y'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Kenar Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Küçükbaş hayvanları çalan şahısları jandarma 9 günlük takiple yakaladı
Küçükbaş hayvanları çalan şahısları jandarma 9 günlük takiple yakaladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
Annesinin boynunu testereyle kesti
Annesinin boynunu testereyle kesti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.