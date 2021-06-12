Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonaları antrenman turlarıyla başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'na katılacak sporcular, antrenman turlarıyla piste çıktı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ne ekipleriyle birlikte gelen sporcular, yarışlar öncesi padok alanında hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, AA muhabirine, dün yarışlara katılmak için Afyonkarahisar'a gelen yaklaşık 140 sporcunun teknik kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Motokrosçuların antrenman turlarının başladığını dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

"Bugün şampiyonların antrenman ve sıralama turlarıyla birlikte iki kategorideki birinci etap yarışlarını gerçekleştireceğiz. Yarın da bütün kategorilerdeki yarışlarımızı yaparak, sonuçlandıracağız."

Baysan, sporcuların Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) yapıldığı parkurda yarıştığını vurguladı.

MXGP'nin eylülde yine Afyonkarahisar'da düzenleneceğini aktaran Baysan, "Dünya yıldızlarının yarıştığı parkurda start almak sporcularda müthiş bir heyecan yaratıyor. Pandemiye rağmen buraya çok istekli geldiler. Katılım çok yüksek. Bu yarışlar da Afyonkarahisar'ın Avrupa'da ne kadar popüler olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

