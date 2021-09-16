Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. (48) ve G.A. (40), çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

- Olay

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurmuş, otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 122,56 gram madde ele geçirilmişti. Şüpheliler A.T. (48) ve G.A. (40) gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz