YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi

Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi

24.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'dan 2020'de Afganistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yumurta satıldı - Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar: - "Yumurta sektöründe Türkiye'de bir numarayız. Afyonkarahisar, en fazla yumurta tavuğunun olduğu il. Yumurta üretiminde de başı çekiyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'de yumurta üretiminde önde gelen iller arasında bulunan Afyonkarahisar'dan, 2020 yılında 32 milyon 650 bin dolarlık yumurta ihraç edildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasından alınan bilgiye göre, 2019 yılında 55 milyon 609 bin dolarlık yumurta ihracatı yapılırken geçen yıl bu rakam 32 milyon 650 bin dolar oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın, yumurta üretiminde Türkiye'de ilk sırada bulunduğunu, ilde 2020 rakamlarına göre 15-17 milyon kanatlı hayvan olduğunu söyledi.

Yıllık 550 ton civarında üretim olduğunu ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlere yakın olmamız nedeniyle pazarlama noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Bakanlığımız, sektörün desteklenmesi amacıyla kanatlı hayvan işletmelerinin kapasite artırımı, soğuk hava deposu ve biyogüvenlik tedbirleriyle ilgili projelere yaklaşık 7,8 milyon lira destekte bulundu. İlimizde üretilen yumurtalar Afganistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn başta olmak üzere birçok ülkelere ihraç ediliyor."

- Yumurtalar Ortadoğu'ya

Acar, 2020 rakamlarına göre kentten yaklaşık 425 milyon yumurta ihraç edildiğini belirterek, "Yumurta sektöründe Türkiye'de bir numarayız. Afyonkarahisar, en fazla yumurta tavuğunun olduğu il. Yumurta üretiminde de başı çekiyoruz." dedi.

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan da Dubai, Katar ve Kuveyt'e haftalık 180-200 tır yumurta ihraç ettiklerini, bunun artmasını beklediklerini kaydetti.

Hedeflerinin mevcut yurt dışı pazarlarını artırmak olduğunu dile getiren Tezcan, yeni pazar olarak Afrika'yı düşündüklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:15
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Arda Eczanesi
Merkez
Atay Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi

Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi

İki katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

İki katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Polis kısıtlamanın sorunsuz sürmesi için yoğun mesai harcıyor

Polis kısıtlamanın sorunsuz sürmesi için yoğun mesai harcıyor

Hemzemin geçitte taşlanan trenin makinisti yaralandı

Hemzemin geçitte taşlanan trenin makinisti yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.