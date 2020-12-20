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Afyonkarahisar’ın dağları Diyarbakırlı işçilerin emekleri ile yeşillenecek

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.12.2020 13:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da başlatılan ağaçlandırma projeleri kapsamında Diyarbakır’dan gelen tarım işçileri kentin dağlarını ve çorak arazilerini yeşillendirmek için canla başla çalışıyor.Afyonkarahisar Dinar Orman İşletme Şefliği tarafından Dazkırı, Evciler, Başmakçı ve Dinar’da başlatılan ağaçlandırma çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Afyonkarahisar’da başlatılan ağaçlandırma projeleri kapsamında Diyarbakır’dan gelen tarım işçileri kentin dağlarını ve çorak arazilerini yeşillendirmek için canla başla çalışıyor.
Afyonkarahisar Dinar Orman İşletme Şefliği tarafından Dazkırı, Evciler, Başmakçı ve Dinar’da başlatılan ağaçlandırma çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar, kalabalık bir ekip tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü hafta sonunda Başmakçı ilçesi Beltarla köyü bölgesinde sürdü. Diyarbakır’dan gelen ve çoğunluğu gençlerden oluşan tarım işçilerinin bölgenin yeşillendirilmesi için canla başla çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.
Dinar Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Ahmet Güllü, daha güzel ve yeşil bir Afyonkarahisar için çalıştıklarını dile getirerek, “Çalışan arkadaşlarımızın hepsi Diyarbakırlı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında gelir getirici ağaçlar olarak Dazkırı’da lavanta türü ile başladık. Arkadaşlarımız sağolsun ellerinden geleni yapıyor bizler de onlara destek oluyoruz” dedi.

“Biz hep beraber güçlüyüz”
Ağaçlandırma çalışmasında çalışan ekibin sorumlusu Kemal Karaaslan ise yaptıkları işten son derece memnun olduklarını dile getirerek, “Bizim yaptığımızı, emekleri gören vatandaşlar lütfen ormanlara sahip çıksınlar, yangınlara karşı duyarlı olsunlar. Unutmayalım biz hep beraber güçlüyüz, devletimiz de bu sayede güçlü olur” diye konuştu.

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