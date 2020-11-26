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Afyonkarahisar’ın dijital dergisi yayın hayatına başladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Karahisar-ı Sahib’ isimli dijital dergi yayın hayatına başladı.Vali Gökmen Çiçek’in himayelerinde yayın hayatına başlayan dijital dergi hakkında bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, derginin yayın hayatına başladığını ve Afyonkarahisar’da ilk dijital dergi olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar’ın dijital dergisi yayın hayatına başladı

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Karahisar-ı Sahib’ isimli dijital dergi yayın hayatına başladı.
Vali Gökmen Çiçek’in himayelerinde yayın hayatına başlayan dijital dergi hakkında bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, derginin yayın hayatına başladığını ve Afyonkarahisar’da ilk dijital dergi olduğunu söyledi. Tanır şöyle devam etti:
“Zengin kültürel değerlerinin, önemli turizm çekiciliklerinin, kültürümüzün yayılmasını ve yaşatılmasını sağlamak, hem de turizm değerlerinin tanıtımının yapıldığı; “Karahisar-ı Sahib” adlı dijital dergi yayın hayatına başlamıştır. Karahisar-ı Sahib isimli dijital dergi, ilimizin marka değerini yükseltecek, doğru ve güvenilir bilgilerin dijital ortamda 7-24 tüm okurlara ulaştırılmasında katkıda bulunacaktır. İlimizi her geçen gün markalaştırırken, kültürel zenginliklerin yeni nesile aktarılmasını sağlayacaktır. İlimizin kültür, turizm ve aktüalite ayağında; tanıtımı ve geliştirilmesinde “Dijital Dergi” önemli bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda toplumumuzda araştıran ve üreten insanlarımızın da burada duygu ve düşüncelerine yer almasını sağlayarak kolektif hareket tarzına da geliştirme fırsatı verecektir.”

Afyonkarahisar’ın dijital dergisi yayın hayatına başladı

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