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Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli

11.03.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Dinar, Hocalar, İhsaniye, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı, Başmakçı ve İscehisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:09
Öğle
13:13
İkindi
16:31
Akşam
19:07
Yatsı
20:23
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

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