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Afyonkarahisarlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

TÜBİTAK tarafından Nisan ayında Konya’da yapılması gereken bölge finali pandemi nedeniyle 13-15 Ekim 2020 tarihleri arasında online olarak yapıldı ve yarışmaya Afyonkarahisar’dan öğrenciler 3 dalda birincilik aldı.TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali sonuçları açıklandı.

Afyonkarahisarlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK tarafından Nisan ayında Konya’da yapılması gereken bölge finali pandemi nedeniyle 13-15 Ekim 2020 tarihleri arasında online olarak yapıldı ve yarışmaya Afyonkarahisar’dan öğrenciler 3 dalda birincilik aldı.
TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali sonuçları açıklandı. Afyonkarahisarlı öğrenciler 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Açıklanan sonuçlara göre Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nin ’Yüksek Ateş Nedeni ile Havale Geçirme Riskini En Aza İndiren Sistem Tasarımı’ isimli teknolojik tasarım projesi 1., ’Masal Anlatıcılığı Çalışması: Anadolu Masalları Örneği’ isimli Türkçe projesi 1., özel bir orta okulun ’Zamandan Tasarruf Sağlayan Akıllı Asansör’ isimli Yazılım projesi 1. seçilerek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

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15:47
Akşam
18:16
Yatsı
19:33

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Erdem Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
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