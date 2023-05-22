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Afyonkarahisarlı sporcu kanoda Türkiye birincisi oldu

22.05.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da düzenlenen Kano Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Afyonkarahisarlı sporcu Duru Topal Genç Kadınlar 500 metrede Türkiye birincisi oldu.

Afyonkarahisarlı sporcu kanoda Türkiye birincisi oldu

Spor kenti Afyonkarahisar diğer spor branşlarında olduğu gibi kano sporunda da bir marka haline gelmeye devam ediyor. Sakarya’da düzenlenen Türkiye Birinciliği karşılaşmalarında; Genç kadınlar 500 metrede Duru Topal Türkiye birincisi, küçük kızlar 500 metrede İdil İşlek Türkiye ikincisi, genç kadınlar 500 metrede Miray Selis Yavuz Türkiye üçüncüsü, genç erkekler 500 metrede ise Ahmet Can İşlek Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yarışlarda başarı gösteren sporcuları ve antrenör Sabit Can Memili’yi tebrik etti.


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