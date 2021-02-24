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Afyonlu işletmeler elektriği indirimli kullanacak

24.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Sepaş Enerji ve ATSO arasında başlayan iş birliği sayesinde kent genelindeki 4 bin 500 adet ticari işletmeye uygun fiyatlı enerji hizmeti sunulacak.Türkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketlerinden olan Sepaş Enerji, Afyonkarahisar’a indirimli elektrik desteği sağlıyor.

Sepaş Enerji ve ATSO arasında başlayan iş birliği sayesinde kent genelindeki 4 bin 500 adet ticari işletmeye uygun fiyatlı enerji hizmeti sunulacak.
Türkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketlerinden olan Sepaş Enerji, Afyonkarahisar’a indirimli elektrik desteği sağlıyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile imzalanan indirim protokolü kapsamında, odaya kayıtlı 4500 işletmenin enerji ihtiyacı daha uygun fiyatla karşılanacak. Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Satış Müdürü Mehmet Bacaksız, iş birliği sayesinde Afyonlu iş insanları ve girişimcilere sunulan desteğin önemini vurguladı. Bacaksız, “İş ortaklarımızın tüketim profillerini analiz ederek, rekabetçi ve şeffaf fiyatlama modeliyle en uygun teklifi hazırlamak bizim önceliğimiz. ATSO ile imzaladığımız indirim tarifesinin Afyonkarahisar’a hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde de Türkiye’nin dört bir yanındaki yeni iş birliklerimizi kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

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