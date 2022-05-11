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AG Anadolu Grubu Holding'den Anadolu Restoran'ın paylarının satışına yönelik açıklama

11.05.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AG Anadolu Grubu Holding'den Anadolu Restoran'ın paylarının satışına yönelik açıklama

İSTANBUL (AA) - AG Anadolu Grubu Holding'in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların satışına yönelik olarak AG Anadolu Grubu Holding ile Boheme Investment GmbH arasında bugün bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandı.

AG Anadolu Grubu Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Pay devrinin tamamlanmasının pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olduğu belirtilen açıklamada, devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların devir bedeli, 54 milyon 500 bin dolar tutarı üzerinden Anadolu Restoran'ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir.

Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon dolar olması öngörülmektedir. Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır. "

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