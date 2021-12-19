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Ağaç kökleri emekli işçinin elinde sanata dönüşüyor

19.12.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da ilkokulda başlayan ahşap oymacılığı hobisini emekliliğinde de sürdüren Ali Karagüllü, doğadan topladığı ağaç köklerinden insan ve hayvan figürleri ile çeşitli bastonlar yapıyor - Karagüllü: - "Rahmetli babam kaşık ve kepçe ustasıydı, o işleri yapardı. Ben de bu sanatı edindim"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da yaşayan 59 yaşındaki emekli işçi Ali Karagüllü, doğadan topladığı ağaç köklerini insan ve hayvan figürleri ile bastona dönüştürüyor.

İlkokulda babası sayesinde ahşap oymacılığına merak salan Karagüllü, hobi olarak yaptığı sanatıyla emekli olduktan sonra daha fazla ilgilenmeye başladı.

Doğada atık halde bulunan ağaç köklerini toplayan Karagüllü, Yurdaer Kalaycı Kültür ve Sanat Merkezi tarafından kendisine ayrılan alanda, insan ve hayvan figürleri ile baston yapıyor.

Bir eseri büyüklüğüne ve figürlerin özelliklerine göre değişik zamanlarda ortaya çıkaran Karagüllü, şimdiye kadar 50'den fazla eser yaptı.

Karagüllü, eserlerini sanat merkezinde sergilemeyi düşünüyor.

- "Bıçak kullanarak şekil veriyorum"

Emekli işçi Ali Karagüllü, AA muhabirine, sanatla uğraşmaya ilkokul 5'inci sınıfta başladığını belirterek, "Rahmetli babam kaşık ve kepçe ustasıydı, o işleri yapardı. Ben de bu sanatı edindim." dedi.

Çay kenarı ve yol kenarlarında bulduğu atık ağaç köklerini aldığını ve sanat merkezinde değerlendirdiğini anlatan Karagüllü, "Ağaç köklerine bıçak kullanarak şekil veriyorum. Detaylı çalışma yaparsam bir eser 90 günde ortaya çıkıyor. Diğer şekilde 25 gün ile bir ay içerisinde bir eser ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Karagüllü, yaptığı eserleri satmayı düşünmediğini, eser olarak müzede kalmasını istediğini kaydetti.

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