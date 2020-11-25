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Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.11.2020 03:49 | Son Güncelleme

Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sağır'ın (23) kullandığı 59 YT 446 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağır'ın cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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