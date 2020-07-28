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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ile kayınpederi hayatını kaybetti

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ile kayınpederi hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Havran ilçesi yakınında kontrolden çıkan Fahri Gönül (61) idaresindeki 10 KF 840 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytinlikte ağaca ve su deposunun duvarına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Gönül ağır yaralandı, araçta bulunan kayınpederi Fahri Çakan (81) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Fahri Gönül de hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

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