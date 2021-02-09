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Ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor

09.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından ‘daha yeşil bir Adıyaman’ için başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor.Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen ‘daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları kavşaklarda da devam ediyor.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, Akkonut kavşağında gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında kavşağa gelişmiş ağaçlar dikmeye başladı.Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarını kavşaklarımızda da sürdürüyoruz” diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından ‘daha yeşil bir Adıyaman’ için başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor.
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen ‘daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları kavşaklarda da devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, Akkonut kavşağında gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında kavşağa gelişmiş ağaçlar dikmeye başladı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarını kavşaklarımızda da sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor

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