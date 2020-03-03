YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor

Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 03.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi budama çalışmalarını sürdürüyor.

Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi budama çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayında başlayan budama dönemi boyunca bin 615 sokak ağacı budanırken birçok mahallede çalışmalar tamamlandı.
Ağaçları bahara ve yaza hazırlamak ve halk sağlığını korumak için budama dönemini yoğun çalışarak değerlendiren Çankaya Belediyesi ekipleri, Kasım ayından beri bin 625 sokak ağacını budadı.
Her yıl Kasım’da başlayan ve Mart sonuna kadar devam eden budama mevsiminde yapılan budama çalışmalarıyla ağaçlar bahara kurumuş dallarından arınmış olarak çok daha güçlü çıkıyor. Mart ayı sonuna kadar devam edecek çalışmalar kapsamında 850 ağacın daha budanmasını planlayan Belediye ekipleri, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları da temizleyerek halk sağlığını korumuş oluyor.
Çankaya Belediyesi ekipleri, tüm yıl boyunca vatandaşlardan gelen talepleri ve ihbarları da değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:12
Öğle
13:06
İkindi
16:16
Akşam
18:49
Yatsı
20:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Park Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.