YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Ağaçlar yalancı bahara aldandı çiçek açtı

Ağaçlar yalancı bahara aldandı çiçek açtı

20.02.2021 16:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ağaçlar yalancı bahara aldandı çiçek açtı

Bursa’da yalancı bahara aldanarak çiçek açan ağaçlar şaşırttı.Bursa’da kar yağışı tüm hafta devam etse de havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi, ağaçlardaki çiçeklerinin erken açmasına sebep oldu.

Bursa’da yalancı bahara aldanarak çiçek açan ağaçlar şaşırttı.
Bursa’da kar yağışı tüm hafta devam etse de havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi, ağaçlardaki çiçeklerinin erken açmasına sebep oldu. Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde şubat ayında ağaçların çiçek açtığını gören vatandaşlar ise, “Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuklar şiddetini sürdürürken badem ağaçlarının çiçek açmasına çok şaşırdık. Don veya soğuk havayla bu ağaçlar zarar görecek” dedi.

Ağaçlar yalancı bahara aldandı çiçek açtı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

Bursa Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
13:23
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

Komşudan uyumayan kütüphaneye ziyaret

Komşudan uyumayan kütüphaneye ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.