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Ağaçlara güvenlik budaması

MUĞLA HABERLERİ  | 06.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlara Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahele etti.

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlara Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahele etti. Ekipler Beldibi Mahallesi Bacakoğlu Sitesi civarında yer alan çam ağaçlarının bazılarına elektrik tellerine değmeleri nedeniyle budama işlemi uyguladı.
Marmaris’te hızı saatte 75 km’ye ulaşan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ilçe genelinde bazı ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece boyunca zarar gören onlarca ağaca müdahale etti.
Ekiplerin emniyet önlemleri altında müdahale ettiği ağaçlardan biri İçmeler yolu üzerinde devrilen çam ağacı oldu. Akşam saatlerinde tamamlanan çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. Çalışmalar hava aydınlanınca da aynı yerde devam etti. Devrilme tehlikesi bulunan diğer çam ağaçları da budandı.
Geçen yıllara bakıldığında bu kez daha az ağaç zarar gördüğünü söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Çünkü müdürlük olarak tehlike yaratabilecek ağaçlara önceden müdahale ederek, derin budama yaptık. Bu da riski azalttı” dedi. Yetkililer vatandaşlardan olası tehlikeli durumların önüne geçebilmek için devrilme riski bulunan büyük ağaçların belediyeye bildirilmesini istedi.

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