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Ağaçların oluşturduğu sonbahar tüneli hayran bırakıyor

07.11.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta kara yolu üzerinde kavak ağaçlarının tüneli andıran görüntüsü sonbahar ile birlikte kendine hayran bırakıyor.

Tokat - Zile kara yolu Bağlarbaşı köyü yakınlarında kavak ağaçlarının yaprakları sonbaharla birlikte sarıya büründü. Ağaçların uzayan dallarının havada birleşerek adeta tünel gibi yolun üzerini kapatması dikkatleri çekiyor.

Ağaçların oluşturduğu tünelden araçları ile geçen sürücüler eşsiz manzaranın tadını çıkartıyor. Yeşilden sarıya dönen renkleri üzerinde barındıran ağaçların oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Güneşle birlikte adeta altın sarısı gibi parlayan yapraklar eşsiz doğa manzarası oluşturdu.

Manzaraya kayıtsız kalmayan Namiye Bekar, "Sonbaharla birlikte burası eşsiz manzara oluşturmuş. Çok güzel harika bir yer. Herkese gelip görmesini tavsiye ederim. Yani insan bu yoldan geçerken durmak istiyor. Saatlerce bakmak istiyorsun. Ağaçlar tünel gibi bir görüntü oluşturmuş. Sanki sonbaharın içine hapsetmiş sizi. O kadar güzel bir şey. Anlatılmaz, mutlaka gelip görsünler" diye konuştu.

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Tokat sonbahar

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