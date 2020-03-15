YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.03.2020 13:42 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi Hükumet Caddesi’nde Ahmet Arpak’a ait olduğu belirtilen kedi 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyince Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye amirliğine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven kurarak kediyi bulunduğu yerden indirmek için seferber oldu.

Kedinin sahibi Ahmet Arpak, kedisinin normalde yükseğe tırmanmadığını belirterek, "Ağaca nasıl çıkmış anlamadım, 2 gündür ağaçta mahsur kalmış, bakıcılığını ben yapıyorum, belirli saatlerde geliyor işyerinde besliyorum, muhtemelen mart ayı olmasından dolayı ağaca dişi bir kedinin ardından çıktı. Şimdi götürüp besleyeceğim, 2 gündür aç" şeklinde konuştu.
Kedisini teslim alan Arpak iş yerine geçerek kedisinin yemini vererek karnını doyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Yeni Cami dezenfekte edildi

Yeni Cami dezenfekte edildi

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:34
Öğle
12:44
İkindi
16:07
Akşam
18:45
Yatsı
19:59

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Asay Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Flora Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Seher Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kasada bulunan 150 bin TL çalan şahıs yakalandı

Kasada bulunan 150 bin TL çalan şahıs yakalandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Ak Parti’de Yeni İcra Kurulu Değişikliği

Ak Parti’de Yeni İcra Kurulu Değişikliği

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.