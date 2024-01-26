Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı

Kozan’da Atatürk Parkı’nda köpekten kaçarak ağaca tırmandığı tahmin edilen kara kedi ağaçta mahsur kaldı. 3 gün boyunca ağaçtan inemeyen kediyi park ve bahçeler ekipleri fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Kovalı iş makinesi ile ağaca tırmanan Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipte çalışan bir kişi kedinin yanına yaklaştı. Kedinin kaçıp düşmemesi için önce kediyi seven itfaiye eri, daha sonra kediyi kucağına alarak kurtardı. Ağaçtan indirilip parka bırakılan kedi hızla olay yerinden uzaklaştı. Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş “Yaklaşık 3 gündür çınar ağacında kalmış. Park bahçe ekipleri fark etmiş. Kurtardık hızlı bir şekilde kaçtı ev kedisi olduğunu düşünüyoruz tasması vardı” dedi.

