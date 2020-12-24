YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

MANİSA HABERLERİ  | 24.12.2020 16:09 | Son Güncelleme

Manisa’da iki gün boyunca ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı.

Manisa’da iki gün boyunca ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı. Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedinin imdadına yetişen Yunusemre Belediyesi ekipleri yavru kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi.
Yunusemre ilçesinin Topçuasım Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bir ağaçta mahsur kalan kedinin sesi çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Vatandaşlar kedinin ağaçta mahsur kaldığını ve kendi imkanlarıyla kurtarmayacaklarını anladıklarında durumu Yunusemre Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ağaca uzatılan merdiven sayesinde yavru kediyi mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:19
Öğle
13:15
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Ayşenur Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.