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Ağaçta kalan kediyi kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı

04.10.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek isterken kendisi de mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı.

Ağaçta kalan kediyi kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferzende A. (66), yaşadığı evinin bahçesinden gelen kedi sesini duyunca kediyi aramaya başladı. Kedinin ağaçta kaldığını gören yaşlı adam, ağaca tırmanarak kediyi indirmek istedi. Tırmandığı esnada kedi korkarak aşağı inince bu sefer yaşlı adam ağaçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla ağacın dalı kesilerek yaşlı adam kurtarıldı. O anlar amatör kameraya yansırken, yaşlı adam ekiplere teşekkür etti.

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