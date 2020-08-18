Ağaçta kedi kurtarma operasyonu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Olay Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kedisinin ağaçta asılı olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu AKUT ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AKUT ve İtfaiye ekipleri, kedinin mahsur kaldığı ağaca yangın merdiveni uzatarak kurtarma operasyonu için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması ile söz konusu ağaçta asılı kalan kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

