Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı: İstanbul, Ordu'da evler ve dahası...

26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar gündemde. 28 yasal mirasçının hepsine tebligat gitmemesi sonrası vasiyetin okunmasının 17 Aralık'a ertelenmesi sonrası Levent İnanır'ın açıklamaları gündem oldu.



Levent İnanır "Eğer dava bizim istediğimiz gibi sonuçlanmazsa, 17 Aralık'ta burasını karıştırırım. Allah'ın adaleti var" sözleriyle tepki çekerken Kadir İnanır'ın mal varlığı ve serveti merak edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Kadir İnanır'ın servetinin 1 milyar TL olduğu iddia edildi.

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI

Kadir İnanır'ın mal varlığına dair şu detaylar ortaya çıktı: