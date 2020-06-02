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Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardı

SAMSUN HABERLERİ  | 02.06.2020 13:23 | Son Güncelleme

Samsun’da ağaçta uzun süre mahsur kalan kediyi ağaca çıkan bir vatandaş kurtardı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Toraman Sokak’taki apartmanın bahçesinde bulunan bir çam ağacında meydana geldi.

Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardı

Samsun’da ağaçta uzun süre mahsur kalan kediyi ağaca çıkan bir vatandaş kurtardı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Toraman Sokak’taki apartmanın bahçesinde bulunan bir çam ağacında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesine çıkan bir kedi, uzun süre oradan inemedi. Çıkarttığı seslerden kedinin ağaçtan inemediğini fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanları ile kediyi ağaçtan indirmeye çalıştı.
Davut isimli bir mahalle sakini çam ağacının tepesine çıkarak kediyi oradan kurtarmaya çalıştı. Kediyi tutmaya çalışan vatandaş, 10 dakikalık çabanın ardından ağaçtan inemeyen kediyi ensesinden tutarak, aşağı indirdi.
Vatandaşlar, kediyi ağaçtan kurtaran kişi alkışlarla tebrik etti.

Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardı

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