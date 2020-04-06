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Ağaçtan düşen terzi hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 06.04.2020 13:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde çam kozalağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşen terzi hayatını kaybetti.Olay Koçarlı’nın Kızılcabölük Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Ağaçtan düşen terzi hayatını kaybetti

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde çam kozalağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşen terzi hayatını kaybetti.
Olay Koçarlı’nın Kızılcabölük Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’ın Efeler ilçesinde terzilik yapan Murat Yılmaz (46) çam kozalağı toplamak için Kızılcabölük Mahallesi’ndeki bahçesine gitti. Kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Yılmaz bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan düşerek ağır yaralanan Yılmaz ambulansla Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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