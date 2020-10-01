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Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü

AYDIN HABERLERİ  | 01.10.2020 19:35 | Son Güncelleme

Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kozalak çırpmak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Yasin Taş (27), Karaova Mahallesi'nde çam ağaçlarındaki kozalakları çırpmak için elindeki demir çubukla ağaca çıktı.

Çubuğun ağacın dallarının arasından geçen elektrik tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Taş, toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yasin Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Taş'ın, evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi.

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