YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. AGAD Başkanı Aslan’dan Basın Bayramı mesajı

AGAD Başkanı Aslan’dan Basın Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, basında sansürün kaldırılışının 112.

AGAD Başkanı Aslan’dan Basın Bayramı mesajı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü dolaysıyla bir açıklama yaptı.
AGAD Başkanı İbrahim Aslan, basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü dolaysıyla yaptığı açıklamada, İkinci Meşrutiyet’le basında sansürün kaldırılmasına karar verilen 24 Temmuz 1908 tarihinin, kendileri için çok anlamlı bir dönüşümü ifade ettiğini bildirdi.
Her yıl 24 Temmuz’u coşku ve olgunluk içinde bir bayram havasında geçirmenin, basında çalışan herkesin içten dileği olduğunu aktaran Başkan Aslan, "Ancak 24 Temmuz’ları tam bir bayram olarak soluma imkanından yoksunuz. 112 yıl önce artık tamamen tarihe gömülmüş olması gereken sansür olgusu, ne yazık ki zaman zaman biçim değiştirerek yeniden karşımıza çıkmaktadır.
Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Doğru ve tarafsız bir şekilde haber almak halkın en demokratik ve en tabii hakkıdır. Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği etik ve ilkelere bağlı bir habercilik anlayışı, toplumsal bilincin artmasına ve demokrasinin gelişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzde medyada yaşanan uygulamalara baktığımızda, sansürün kalkmadığı görülmektedir. Medyaya ve basın mensuplarına yönelik baskılar ve saldırılar sürmektedir. Basının özgürce çalışması herkes için hayati önemdedir. Siyasi otorite her zaman aynı ellerde kalmaz. Ekonomik ve mali gücü her zaman aynı insanlar elinde tutamayabilir. Herkesin, basın özgürlüğünün asıl kendisi için vazgeçilmez olduğunu kavraması gerekir. Sansürün belki de en ağır olanı otosansür, yani gazetecinin yazmaktan çekinmesi, korkması ve kaçınmasıdır. Ülkemiz basını için bundan daha tehlikeli bir durum olamaz. İşinden olma korkusu, her an yargılanma endişesi gazetecinin beyninden atılmadıkça özgür basın bir hayal olarak kalır. Bu anlayış içerisinde halkımıza hizmet ederken mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, başarı ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:17
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:50
Yatsı
21:22

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bölge trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor

Bölge trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.