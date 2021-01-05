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AGAD yönetiminden Başkan Uslu’ya ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.01.2021 18:12 | Son Güncelleme

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve cemiyet üyeleri, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Mustafa Uslu’ya ziyarette bulundu.ATSO Başkanı Mustafa Uslu’yu makamında ziyaret eden AGAD Başkanı İbrahim Aslan’a, cemiyet üyeleri olan Işık Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Işık ve Günebakış Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Yücekaya eşlik etti.

AGAD yönetiminden Başkan Uslu’ya ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve cemiyet üyeleri, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Mustafa Uslu’ya ziyarette bulundu.
ATSO Başkanı Mustafa Uslu’yu makamında ziyaret eden AGAD Başkanı İbrahim Aslan’a, cemiyet üyeleri olan Işık Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Işık ve Günebakış Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Yücekaya eşlik etti. Ziyarette Adıyaman gündemi ve kentteki sanayileşme masaya yatırıldı.
Burada açıklama yapan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, misafirperverliğinden dolayı Başkan Uslu’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. ATSO Başkanı Uslu ise ziyaretlerinden dolayı AGAD yönetimine teşekkür etti.

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