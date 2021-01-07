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AGAD’dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Işık’a ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2021 17:28 | Son Güncelleme

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) yönetimi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ile bir araya geldi.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’ı makamında ziyaret eden AGAD Başkanı İbrahim Aslan’a, cemiyet üyelerinden Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık ve Günebakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya eşlik etti.

AGAD’dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Işık’a ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) yönetimi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ile bir araya geldi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’ı makamında ziyaret eden AGAD Başkanı İbrahim Aslan’a, cemiyet üyelerinden Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık ve Günebakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya eşlik etti. Ziyarette Adıyaman’da yapılan yatırımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Burada açıklama yapan AGAD Başkanı Aslan, misafirperverliğinden dolayı Genel Sekreter Samı Işık’a teşekkür etti. Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı teşekkür eden Genel Sekreter Sami Işık, AGAD yönetimine başarılar diledi.

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