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Ağaoğlu: Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.08.2020 12:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'e ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig" dedi.

Ağaoğlu: Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'e ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. (Sörloth) Trabzonspor'a gelmemesi için, sözleşme imzalamaması için çaba sarf edenler vardı" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, AA Spor Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ağaoğlu, VAR konuşmalarıyla ilgili, "Maçın sonucuna etki eden pozisyonlarla ilgili konuşmalar, kamuoyuyla paylaşmak yerine muhataplarla paylaşılabilir" diye konuştu.

(AA)

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