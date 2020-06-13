YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ağapark hizmete açıldı

Ağapark hizmete açıldı

İZMİR HABERLERİ  | 13.06.2020 18:02 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Ağapark, korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenerek kapılarını hizmete açtı.Mavi bayraklı plajı, güney sahillerini aratmayan kumsalı, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor ve dinlenme alanları ile dikkat çeken Ağapark’ta, korona virüsüne karşı özel önlemler alındı.Aliağa Futbol Spor Kulübü işletmeciliğinde olan mavi bayraklı Ağapark plajının girişinde vatandaşların ateşi ölçülürken, maske ve eldiven kuralına dikkat edildi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Ağapark, korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenerek kapılarını hizmete açtı.
Mavi bayraklı plajı, güney sahillerini aratmayan kumsalı, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor ve dinlenme alanları ile dikkat çeken Ağapark’ta, korona virüsüne karşı özel önlemler alındı.
Aliağa Futbol Spor Kulübü işletmeciliğinde olan mavi bayraklı Ağapark plajının girişinde vatandaşların ateşi ölçülürken, maske ve eldiven kuralına dikkat edildi. Plajda, şezlong kullanılan ücretsiz bölümlerde de sosyal mesafeye önem verildi.
Öte yandan, plajda şezlong sayısı yarıya indirildi. Şezlongların, her kullanımdan sonra dezenfekte edildiği, 20 dakika sonra tekrar başka kişiye teslim edildiği kaydedildi. Duşlar ve tuvaletlerinde sosyal mesafe kurallarına göre kullanılacağı ve sürekli dezenfekte edileceği aktarıldı.
Menemen ilçesinden her sene Ağapark’a ailesi ile birlikte geldiği ifade eden Aysel Gül, "Bu sene ilk kez geldim. Gördüğüm kadarıyla Korona virüsü ile ilgili tedbirler alınmış güzel. Girişte ateşimizi ölçtüler, ücretler makul fiyatta" dedi.
Aliağa ilçesinde ikamet eden İnşaat Mühendisi Adil Özdoğan da, gerekli tedbirlerin alınmasının sevindirici olduğunu belirtti. Özdoğan, "Şu anda her şey güzel. Mükemmel temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor. Fiyatlar normal, beş yıldızlı otel tesisi gibi" diye konuştu.
Ağapark’a girişin 10 TL ve tesislerin 0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle unutkanlık görülmedi

Böyle unutkanlık görülmedi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

İzmir Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Nil Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.