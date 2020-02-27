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Ağaşe ailesinin acı günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe’nin vefat eden babası Hayati Ağaşe, son yolculuğuna uğurlandı.Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe’nin babası 80 yaşındaki Hayati Ağaşe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe’nin vefat eden babası Hayati Ağaşe, son yolculuğuna uğurlandı.
Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe’nin babası 80 yaşındaki Hayati Ağaşe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ağaşe’nin cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, basın mensupları, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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