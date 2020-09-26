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Ağılbaşı köyünde yapılacak olan caminin temeli atıldı

AĞRI HABERLERİ  | 26.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu Ağılbaşı köy camisine yapılacak olan minarenin temel atma törenine katıldı.Ağrı Kombina Camii’nde "Cami ve İlim" konulu hutbe irad eden İl Müftüsü Topçu, cuma namazı sonrası merkeze bağlı Ağılbaşı köyüne geçerek burada yapılacak olan minarenin temel atma törenine katıldı.İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı ve Şube Müdürü Kadir Meyvacı’nın hazır bulunduğu törende köy halkının da katılımıyla dualar eşliğinde ilk beton atıldı.Müftü Topçu, temel atma çalışmalarında gönüllü olarak yardıma gelenlere ve maddi, manevi destek veren köy sakinlerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu Ağılbaşı köy camisine yapılacak olan minarenin temel atma törenine katıldı.
Ağrı Kombina Camii’nde "Cami ve İlim" konulu hutbe irad eden İl Müftüsü Topçu, cuma namazı sonrası merkeze bağlı Ağılbaşı köyüne geçerek burada yapılacak olan minarenin temel atma törenine katıldı.
İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı ve Şube Müdürü Kadir Meyvacı’nın hazır bulunduğu törende köy halkının da katılımıyla dualar eşliğinde ilk beton atıldı.
Müftü Topçu, temel atma çalışmalarında gönüllü olarak yardıma gelenlere ve maddi, manevi destek veren köy sakinlerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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