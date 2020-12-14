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Ağıldan kaçan küçükbaşları jandarma buldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.12.2020 14:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ağıldan kaçan 65 koyun, jandarma ekiplerinin 3 saatlik araması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesi Kavacık mahallesinde M.Y., kendisine ait ağılın kapısını açık unutunca 65 küçükbaş hayvan kaçtı.

Ağıldan kaçan küçükbaşları jandarma buldu

Eskişehir’de ağıldan kaçan 65 koyun, jandarma ekiplerinin 3 saatlik araması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesi Kavacık mahallesinde M.Y., kendisine ait ağılın kapısını açık unutunca 65 küçükbaş hayvan kaçtı. Bir süre kendi imkanları ile hayvanlarını arayan M.Y., daha sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan kayıp hayvanlar, ağıldan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzören mahallesi Eryiğit dağı mevkiinde herhangi bir zarar görmeden tam olarak bulundu. Ardından küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Ağıldan kaçan küçükbaşları jandarma buldu

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