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Ağır hasarlı binanın duvarı iş yerinin üzerine yıkıldı

07.08.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da depremde ağır hasar alan binanın yıkımı esnasında düşen duvar, prefabrik çarşıda bulunan bir iş yerinin üzerine düştü.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Valilik kavşağında bulunan ağır hasarlı bir binanın yıkımı esnasında binanın bir duvarı AFAD Geçici Prefabrik Çarşısında yer alan bir iş yerinin üzerine düştü. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Tuncay Akman isimli vatandaşın iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi. Akman, iş yerinin zarar görmesinden dolayı durumu polis ekiplerine bildirerek yıkım firması hakkında şikayetçi oldu.
İş yerinin hasar almasından dolayı oldukça mağdur olduğunu dile getiren Tuncay Akman, “Depremde bir iş yerim yıkıldı, bunu da sağ olsun devlet bana yapıp verdi. Ama buda yıkım esnasında zarar gördü. O kadar uyardık kendilerini ama bizi dinlemeyip yıkıma devam ettiler. Kendilerinden şikayetçi olduk” diye konuştu.

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