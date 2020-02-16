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Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 16.02.2020 17:35 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde saat 16.00’da gerçekleşen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Rıza Gökkaya hayatını kaybetti.Kaza, saat 16.00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı’nda meydana geldi.

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde saat 16.00’da gerçekleşen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Rıza Gökkaya hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletiyle aşırı hızlı giden Ali Rıza Gökkaya yönetimindeki 35 AT 2797 plakalı motosiklet virajı alamayarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali Rıza Gökkaya ve arkadaşı Erkan Ç. (20) ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Rıza Gökkaya’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Manisalı olan Gökkaya’nın Aydın’da üniversite eğitimi gördüğü öğrenildi.

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