YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Denizli’de yolda arızalanan araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de yolda arızalanan araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, Çivril ilçesi Sarıbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan A., idaresindeki 15 DR 373 plakalı otomobili arıza yapması üzerine karayolu üzerinde stop lambalarını yakarak tamirci beklemeye başladı. Aynı istikamette ilerleyen Kerim Türkileri yönetimindeki 20 K 9983 plakalı motosiklet ile otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kerim Türkileri’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
PARTNERMelisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesiMelisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Mavi suların "milyon dolarlık misafirleri" Bodrum koylarını mesken tuttu
Mavi suların "milyon dolarlık misafirleri" Bodrum koylarını mesken tuttu
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Denizli Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:22
Yatsı
20:39

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Turan Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.