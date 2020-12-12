YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 12.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

Aydın’da dün akşam saatlerinde ateşli silah yaralanması ile hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti

Aydın’da dün akşam saatlerinde ateşli silah yaralanması ile hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki F.A. isimli genç kız akşam saatlerinde odasında tüfekle vurulmuş vaziyette bulundu. Genç kızın odasından gelen silah sesi üzerine odasına koşan koşan ailesi 19 yaşındaki F.A.’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan F.A. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. F.A.’nın ölümü üzüntüye neden oldu.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.