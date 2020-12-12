Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti

Aydın’da dün akşam saatlerinde ateşli silah yaralanması ile hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki F.A. isimli genç kız akşam saatlerinde odasında tüfekle vurulmuş vaziyette bulundu. Genç kızın odasından gelen silah sesi üzerine odasına koşan koşan ailesi 19 yaşındaki F.A.’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan F.A. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. F.A.’nın ölümü üzüntüye neden oldu.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

