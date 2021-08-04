AGİT PA Türk Grubu Başkanı Selami Altınok'tan orman yangınlarına "doğa terörü" nitelemesi:

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, orman yangınlarına ilişkin, "Bunun bir sabotaj, kaza veya ihmal olduğu tespit edilse bile neticede yaşanan doğa terörüdür. Binlerce ağaç, hayvan ve insan bu yangınlardan etkilenmiştir." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili de olan Selami Altınok, beraberindeki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Çat İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık ve AK Parti Çat İlçe Koordinatörü Salih Yeşilkent ile Çat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bu çerçevede geçen yıl haziran ayında Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki Karlıova depreminden etkilenen Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi'ne geçen Altınok, burada yapımı süren deprem konutlarını inceledi.

Altınok, burada yaptığı açıklamada, yurttaki orman yangınlarında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yangından etkilenenlere de "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yangınların ağaçların yana sıra canları da yaktığını anlatan Altınok, "Bunun bir sabotaj, kaza veya ihmal olduğu tespit edilse bile neticede yaşanan doğa terörüdür. Binlerce ağaç, hayvan ve insan bu yangınlardan etkilenmiştir." ifadelerini kullandı.

- "Devlet ilk andan itibaren tüm imkanları seferber etti"

Altınok, devletin orman yangınlarında ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Aynı anda çok sayıda yangın çıkmış olmasına rağmen başarıyla mücadele edilmiştir. Kayıplarımızın olması elbette çok üzüntü vericidir. En az kayıplar kadar üzücü olan bir şey de bu afetten bile siyasi kar elde etme çabası gösteren bir muhalefet anlayışının olmasıdır. Halkımız yaşananları da yapılanları da çok iyi görmektedir. Bugün Çat ilçemizde buluştuğumuz vatandaşlarımızın da aynı acıyı paylaştığını ve bizimle aynı duygular içerisinde olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, yalan ve istismar üzerine kurulmaya çalışılan kirli siyasetin farkındadır. Bu vesileyle yangınlardan etkilenenlere bir kere daha 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

- "Vatandaşlarımız eskisinden daha konforlu binalara kavuşacak"

AK Parti İl Başkanı Öz ise ilçede depremzedeler için yapımı süren 575 konutun yanı sıra 443 ahırın da temelinin geçen ay atıldığını hatırlattı.

Öz, partisinin insan odaklı siyaset yaptığını belirterek, "Hizmet üretmeyi her şeyden daha çok önemsiyoruz. Bugün vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem sorunlarını hem taleplerini dinledik. Halkımızın yapılan çalışmalardan memnuniyetini görüyor olmaktan mutluyuz. Erzurum’un tüm ilçelerine olduğu gibi Çat ilçemize de hizmetin en güzelini yapma gayretindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

