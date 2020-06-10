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Ağız ve diş sağlığı hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr.

Ağız ve diş sağlığı hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, bugün itibari ile acil durum dışındaki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yeniden verilmeye başladığını duyurdu.
Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde normalleşme adımları kapsamında tüm ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin başladığını, randevuların tamamının MHRS üzerinden randevu verilerek yapılacağını duyurdu.
Her poliklinik odasında yalnızca bir hastaya muayene işleminin yapılacağını da belirten Sarı, “Muayene süreçleri arasında yeterli süre bırakılarak diş üniti ve kullanılan tüm aletlerin sterilizasyonu sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumak için muayeneye gelirken mutlaka maske takmalarını ve yoğunluk oluşmaması için randevu saatinden 15 dakika önce hastanemizde bulunmalarını rica ederiz” ifadelerini kullandı.

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