Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine, şehit Kılınç’ın ismi verildi

Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine, şehit Mehmet Kılınç’ın ismi verildi

Vali Aydın Baruş, Şehit Mehmet Kılınç’ın Ailesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti. Vali Aydın Baruş, Şehit Mehmet Kılınç’ın adının verildiği Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini şehidin babası Tayyar Kılınç ve annesi Nazife Kılınç ile birlikte ziyaret etti.

Mardin’de 2016 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın adının verildiği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesindeki incelemeye Vali Baruş, şehidin babası Tayyar Kılınç, Annesi Nazife Kılınç, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Gazi Mustafa Gözükara katıldı.

Şehit düşen oğlunun isminin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine verilmesinden dolayı hem gururlu hem de hüzünlü olduğunu belirten şehidin babası Tayyar Kılınç, emeği geçenlere teşekkür etti. Şehidin fotoğrafının ve özgeçmişinin yer aldığı bölümün incelenmesinin ardından Vali Baruş, bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitler için bu yapılanların çok az olduğunu belirterek, ailelerin acılarını paylaştığını ve şehit ve gazi ailelerinin her daim yanlarında olacağını söyledi.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Vali Baruş ve beraberindekiler, giriş bölümünde bulunan Şehit ve Gazi Destek Biriminde incelemelerde bulundular. Şehitlerin ailelerine, Gaziler ve ailelerine hizmet veren birimin daha aktif ve göz önünde bulunması talimatını veren Vali Baruş, “Şehit ve Gazilerimize ve onların ailelerine yardımcı olmak, onların sıkıntılarında yanlarında olmak bizim için çok önemli bir sorumluluktur” dedi.

